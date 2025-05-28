برشلونة يمدد عقد لامين يامال حتى 2031 ويجعله من الأعلى أجرا

وطن: أعلن نادي برشلونة الإسباني، الثلاثاء، تمديد عقد جناحه المتألق لامين يامال حتى عام 2031.

وجاء في بيان رسمي صادر عن النادي الكتالوني: "توصل برشلونة ولامين يامال إلى اتفاق بشأن تجديد عقده الذي سيربطه بالنادي حتى 30 حزيران/يونيو 2031".

وأشار البيان إلى أن "تجديد عقد لامين يامال يمثل دليلا على متانة مشروع برشلونة، إذ أن بروز اللاعب على الساحة العالمية لا يقارن إلا بعدد قليل من المواهب، وقد بدأ هذا منذ مشاركته الرسمية الأولى في 29 نيسان/أبريل 2023 عندما كان يبلغ من العمر 15 عاما".

وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية، أصبح يامال، ذو الأصول المغربية، من بين أعلى اللاعبين أجرا في صفوف برشلونة بعد توقيع العقد الجديد.

وشهدت مسيرة اللاعب تطورا كبيرا في الأشهر الماضية؛ فبعد تتويجه بطلا لأوروبا مع منتخب إسبانيا الصيف الماضي، تمكن من تسجيل 18 هدفا وقدم 25 تمريرة حاسمة خلال الموسم الماضي في 55 مباراة بمختلف البطولات، ليساهم في وصول فريقه إلى 102 هدف، ويصبح بذلك أحد أبرز المرشحين لجائزة الكرة الذهبية المقدمة سنويا من مجلة "فرانس فوتبول" المتخصصة في كرة القدم.

وينظر إلى لامين يامال، البالغ من العمر 17 عاما، كأحد الأعمدة الرئيسية لبرشلونة، وقد لعب دورا محوريا في فوز الفريق بكأس السوبر الإسبانية أيضا.

بدأ مشواره الكروي في أكاديمية "لا ماسيا" التابعة لبرشلونة، ورغم حداثة سنه، فقد شارك في أكثر من مائة مباراة مع الفريق الكتالوني.