الاحتلال يعتقل مواطنا ويجرف أراضي ويغلق طرقا في دير بلوط غرب سلفيت

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنا وجرفت أراضي زراعية، وأغلقت ثلاث طرق فرعية، ودمرت محتويات غرفة زراعية، في بلدة دير بلوط غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافة للاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية من البلدة ونفذت أعمال تجريف طالت أراضي المواطنين، وأغلقت طرقا زراعية، كما أقدمت على تدمير محتويات غرفة زراعية في المنطقة.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن حمادة عبد الوهاب عبد الله من البلدة.