مستوطنون يحرقون أراضي زراعية في قرية المغير شمال شرق رام الله

وطن: أحرق مستوطنون، مساء اليوم الثلاثاء، أراضي زراعية في قرية المغير، شمال شرق رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي المغير، أمين أبو عليا، بأن مستوطنين أحرقوا أراضي زراعية في منطقة السهل الشرقي، وأن النيران أتت على معظم الأراضي في المنطقة.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة بعد إحراقها لتأمين الحماية للمستوطنين، ومنعت المواطنين من الاقتراب.

وكان مستوطنون قد هاجموا أطراف القرية الشرقية ظهر اليوم، وحاولوا إحراق أراض زراعية ومحاصيل، قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويجبروهم على الفرار.

كما أحرق مستوطنون صباح اليوم أراضي بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله، وأمس أحرقوا أراضي قرب قرية كفر مالك المجاورة.

وقبل أيام أحرق مستوطنون أرضا تتجاوز مساحتها 200 متر مربع في منطقة سهل "مرج سيع" بين قريتي المغير وأبو فلاح، بحماية قوات الاحتلال.

ويهاجم المستوطنون منطقة السهل باستمرار، ويحرقون أراضي المواطنين وممتلكاتهم ويخربونها، خاصة بعد إقامتهم بؤرة استيطانية في المنطقة مؤخرا.

ونفذ المستوطنون خلال الشهر الماضي 231 عملية تخريب وسرقة لممتلكات المواطنين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، وكذلك تسببت اعتداءات المستوطنين في اقتلاع 1168 شجرة زيتون، توزعت في محافظات: رام الله بـ530 شجرة، ونابلس بـ300، وسلفيت بـ298.