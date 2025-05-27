إيرلندا تدرس مشروع قانون يحظر التجارة مع المستوطنات في الضفة

وطن: قال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إن مجلس الوزراء سيناقش مشروع قانون يحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدد مارتن على الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء المجزرة التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ نحو 20 شهرا.

وأضاف: "القصف العشوائي على المدنيين الأبرياء وقتل العائلات وتدمير منازل بأكملها أمر يتجاوز أي مقياس أخلاقي، يجب على العالم أجمع أن يضغط على إسرائيل لإنهاء هذه الحرب على الفور".

بدوره، قال نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، وزير الخارجية والدفاع سيمون هاريس، إنه سيطلب اليوم موافقة الحكومة على مشروع قانون يحظر التجارة مع المستوطنات في الأراضي المحتلة.

وتابع: "في حين أن هذا إجراء صغير في كثير من النواحي، فمن الضروري أن تبذل جميع البلدان كل ما في وسعها لتعظيم الضغوط والظروف اللازمة لتأمين وقف إطلاق النار، لأن حجم الكارثة الإنسانية لا يمكن تصوره تقريبا. هذا الوضع مخيف للغاية ويتعارض تماما مع الوجدان".

يذكر أن مجلس الشيوخ الأيرلندي وافق عام 2018 على مشروع قانون يحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراض فلسطينية محتلة.