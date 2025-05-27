حزب الشعب: يجب ممارسة كل الضغوط لاعتماد الآليات الأممية لضمان إيصال وتوزيع المساعدات لقطاع غزة

وطن: طالب حزب الشعب الفلسطيني جميع دول العالم ومؤسساته الدولية بممارسة أقصى الضغوط على دولة الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية من أجل سرعة إعتماد الآليات الأممية عبر الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها لضمان إدخال وتوزيع المساعدات لسكان قطاع غزة.

واعتبر حزب الشعب أن الآلية التي وضعتها الولايات المتحدة والاحتلال لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، تتعارض مع كافة القوانين الدولية بما في ذلك ما تنص عليه المعاهدات المتعلقة بتقديم المساعدات أثناء الحرب، إضافة إلى أنها محكومة بإعتبارات سياسية وأمنية، وتتضمن مزيد من الإذلال للمواطنين.

وأكد حزب الشعب في بيان صحفي، إلى المطلوب فعلياَ يتمثل في إيصال المساعدات لأهالي قطاع غزة في أماكن سكناهم ومن خلال المؤسسات الدولية المختصة وفي مقدمتها وكالة (الأونروا).

وشدد حزب الشعب على أهمية تكثيف الجهود والضغوط من أجل وقف العدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة، وفتح جميع المعابر والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية كافة والمكدسة على المعابر الحدودية، واعتماد آلية أممية عبر الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها لضمان إيصال وتوزيع المساعدات لأهالي قطاع غزة، توزيعاَ كافياَ وعادلاَ وفي أماكن سكناهم.