شهيدان ومصابون جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في خان يونس

وطن: استشهد مواطنان، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال على خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال قصفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة أصداء شمال غرب مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد جميل كمال صبحي موسى، ومحمد كمال صبحي موسى، وإصابة آخرين.

وفي السياق ذاته، قصفت مدفعية الاحتلال بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، فيما دمرت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة قديح في محيط مدارس العودة ببلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 53,056 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 123,129 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.