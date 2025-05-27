الباحث رامي الحسيني يناقش أطروحته حول دور القواعد الدولية الآمرة في مواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

وطن: ناقش الباحث رامي سمير الحسيني الطالب في برنامج الدكتوراة في القانون العام / مسار القانون الدولي العام أطروحته الموسومة ب: " الآثار القانونية لنظرية القواعد العامة الدولية على القضية الفلسطينية".

هدفت الدراسة إلى إبراز الدور القانوني والعملي لهذه القواعد في التصدي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.



تناولت الدراسة في بابها الأول الإطار النظري والتنظيم القانوني للقواعد الدولية الآمرة، مع تحديد معاييرها ومصادرها، بما يشمل المصادر غير التعاهدية، وشرح نطاقها وآثارها القانونية.



أما الباب الثاني، فتناول انتهاكات الكيان الصهيوني لتلك القواعد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال ارتكابه أفعالاً غير مشروعة وجرائم دولية ممنهجة، وعلى رأسها جريمة الإبادة الجماعية، والتي تعد انتهاكا صارخا للقواعد الآمرة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.



خلصت الأطروحة إلى أن الاحتلال يمارس انتهاكات متواصلة للقواعد الآمرة منذ أكثر من 75 عاما، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية.



وقد أوصى الباحث بـتوسيع الاعتراف بالقواعد الدولية الآمرة لتشمل الكيانات غير الدول وتبني خطة دولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإنشاء محكمة خاصة دولية لمحاسبة الكيان على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.



وأشرف على الأطروحة د. دياب عكاوي و د. عصام الأطرش و د. عبدالله محمود ود. محمد الموسى