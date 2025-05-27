المقاومة تستهدف قوات الاحتلال شمال وجنوب غزة وتوقع إصابات مباشرة

وطن: أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، أنها استهدفت بقذيفة قوةً إسرائيلية مكوّنة من 10 جنود في منطقة العطاطرة ببلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، يوم الأحد، ما أدى إلى وقوع عدد من أفراد القوة بين قتيل وجريح.

من جهتها، أفادت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها فجّرت ظهر الثلاثاء منزلًا كانت تتحصن فيه قوة إسرائيلية كبيرة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. وأوضحت السرايا أن العملية تم تنفيذها باستخدام عبوات ناسفة جرى تفجيرها بشكل متزامن، مؤكدة وقوع إصابات مباشرة في صفوف القوة المستهدفة.

كما أعلنت سرايا القدس في بيان آخر أن مقاتليها فجّروا عبوة برميلية شديدة الانفجار كانت مزروعة بشكل مسبق، مستهدفةً آلية عسكرية إسرائيلية قرب خط الإمداد شمال عبسان الجديدة شرق خان يونس، قبل ثلاثة أيام.

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، ظهر الثلاثاء، بإصابة جنديين إسرائيليين بجروح خطيرة خلال اشتباكات اندلعت في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.