ركزت على التنسيق الأمني.. حكام سوريا الجدد يعقدون محادثات مباشرة مع حكومة الاحتلال؟

رام الله – وطن للانباء: نقلت وكالة رويترز عن خمسة مصادر مطلعة قولها إن حكومة الاحتلال وحكام سوريا الجدد على اتصال مباشر، وقد أجروا في الأسابيع القليلة الماضية لقاءات وجها لوجه بهدف "احتواء التوتر والحيلولة دون اندلاع صراع في المنطقة الحدودية" حسب ما نقلته الوكالة.

ويأتي الإعلان عن هذه الاتصالات العلنية والمباشرة، في الوقت الذي تشجع فيه الولايات المتحدة الحكام الجدد في دمشق على إقامة علاقات مع الاحتلال، ضمن قائمة الشروط التي طلبها ترامب من الشرع (أبو محمد الجولاني) خلال اللقاء به في الرياض

وأفادت المصادر بأن الاتصالات جرت بقيادة المسؤول الأمني أحمد الدالاتي، الذي تم تعيينه محافظا للقنيطرة المتاخمة لهضبة الجولان

وقال مصدران سوريان وآخران غربيان ومصدر مخابراتي مطلع من إحدى دول المنطقة إن الاتصالات تأتي استكمالا لما بدأته محادثات غير مباشرة عبر وسطاء منذ سيطرة الفصائل المسلحة على سوريا

واشترطت المصادر عدم الكشف عن هوياتها نظرا لحساسية المسألة بالنسبة للطرفين اللذين لا تربطهما علاقات رسمية، ولم تُنشر أي معلومات في السابق عن المحادثات المباشرة وما تناولته.



وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، تم تعيين الدالاتي قائدا للأمن الداخلي في محافظة السويداء بالجنوب.

ولم يتسن معرفة أي من المشاركين من حكومة الاحتلال، غير أن اثنين من المصادر قالا إنهما مسؤولون أمنيون.