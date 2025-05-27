لليوم الـ127 على التوالي: الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها ويدمر بنيته التحتية بالكامل

وطن: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ127 على التوالي، وسط تصعيد في عمليات التجريف والتدمير، ومنع مستمر للوصول إلى المخيم، في محاولة لتغيير معالمه وبنيته التحتية.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت يوم الاثنين بناية "سما" المحيطة بالمخيم، ونصبت على سطحها كاميرات مراقبة، كما نشرت قوات مشاة في محيط بناية "الريان" وقرب مستشفى جنين الحكومي، بالإضافة إلى اقتحام منزل يعود لعائلة رشيد قرب دوار الحصان عند مدخل المخيم.

وفي سياق متصل، وسعت قوات الاحتلال من عمليات الاقتحام لتشمل بلدة سيلة الظهر التي شهدت انتشارًا واسعًا في شوارعها دون تسجيل اعتقالات، كما اقتحمت بلدة يعبد جنوب جنين، واحتجزت مركبة فلسطينية وقامت بتفتيشها. كما سجلت اقتحامات في المنطقة الشرقية من قرية فقوعة.

وتشهد قرى محافظة جنين اقتحامات يومية تقريبًا، بالتزامن مع تحركات عسكرية مستمرة وانتشار دائم لدوريات الاحتلال وآلياته في مختلف مناطق المحافظة، خاصة في محيط مدينة جنين ومخيمها.

ويواصل الاحتلال تعزيزاته العسكرية في المنطقة، إلى جانب إطلاق كثيف للرصاص الحي داخل المخيم، وانتشار فرق مشاة في أحياء المدينة المجاورة.

وأدى العدوان المستمر، الذي دخل شهره الخامس، إلى نزوح ما يقارب 22 ألف مواطن من مخيم جنين ومحيطه، أي ما يعادل 25% من سكان المدينة، وفق ما أكده رئيس بلدية جنين محمد جرار، مشيرًا إلى التحديات الإنسانية والاقتصادية والبيئية التي فرضها هذا الواقع الجديد.

وأوضح جرار أن حجم الأضرار المباشرة الناتجة عن العدوان بلغ نحو 300 مليون دولار، مشيرًا إلى تدمير البنية التحتية للمخيم بشكل شبه كامل، وتقديرات بتدمير 600 منزل كليًا، وتضرر باقي المساكن جزئيًا، إضافة إلى فقدان 4000 عامل لمصدر رزقهم.

وفي محاولة لاحتواء الكارثة، باشرت طواقم البلدية أعمال الإصلاح وإعادة التأهيل، حيث تم تعبيد مداخل المدينة وإصلاح شوارع رئيسية مثل شارعي الناصرة والبيادر، كما أُعيد تأهيل شبكة المياه والصرف الصحي في الحي الشرقي، بتكلفة تصل إلى 17 مليون شيقل، إلى جانب تأهيل الشارع الخلفي لمستشفى ابن سينا.

من جانبه، أفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 1000 مواطن من جنين وطولكرم منذ بدء العدوان، بينهم معتقلون تم الإفراج عنهم لاحقًا.

وقد بلغ عدد الشهداء نتيجة هذا العدوان حتى الآن 40 شهيدًا، إضافة إلى أكثر من 200 إصابة، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها دون مؤشرات على التراجع.