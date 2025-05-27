ملتقى المغازي التعليمي - جمعية مركز إبداع المعلم.. نافذة أمل للأطفال في ظل التحديات

وطن: وسط أجواء من التفاؤل والأمل، يواصل ملتقى المغازي التعليمي التابع لجمعية مركز إبداع المعلم، والذي جاء ليشكل نقطة انطلاق حقيقية لدعم الأطفال في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، عبر تقديمه لخدمات تعليمية شاملة في المواد الدراسية الأساسية: اللغة العربية، الرياضيات، واللغة الإنجليزية.

الملتقى لا يقتصر فقط على رفع المستوى الأكاديمي للطلبة، بل يمتد ليشمل خدمات الدعم النفسي الفردي والجماعي التي يقدمها فريق من المختصين النفسيين، ممن يعملون على تمكين الأطفال من مواجهة الصدمات النفسية والتحديات اليومية التي يفرضها واقع قطاع غزة، وذلك بهدف خلق بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، تتيح للأطفال استعادة حقهم في التعليم والدعم النفسي، وتمنحهم القوة للصمود رغم كل الظروف الصعبة."

ويُعد هذا الملتقى جزءًا من سلسلة برامج تنفذها الجمعية لتعزيز صمود المجتمع المحلي، حيث تمكّن خلال فترة قصيرة مئات الأطفال من تحسين مهاراتهم الدراسية، وفتح آفاق جديدة للتعبير عن أنفسهم عبر جلسات الدعم النفسي.

كما تؤكد جمعية مركز إبداع المعلم على أهمية استمرار هذه المبادرات وتعزيزها من أجل بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، مؤكدة أن التعليم والدعم النفسي هما مفتاح التنمية الحقيقية في المجتمع