ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 54.056 والإصابات إلى 123.129 منذ بدء العدوان

وطن: ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 54.056 شهيدا، و123.129 مصابا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، بأن من بين الحصيلة 3,901 شهيد، و110,88 مصابا منذ 18 آذار/ مارس الماضي أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، 79 شهيدا، و169 مصابا، نتيجة المجازر المتواصلة، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض.