استشهاد الشاب فيصل الخراز وإصابة 7 آخرين برصاص الاحتلال في نابلس

وطن: اعلنت وزارة الصحة استشهد الشاب فيصل محمود الخراز (32 عامًا)، اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لمدينة نابلس.

وأكدت الوزارة، أن مستشفى رفيديا الحكومي استقبل سبع إصابات بالرصاص الحي، من بينها حالة حرجة، جراء المواجهات التي اندلعت عقب الاقتحام.

واقتجمت قوات الاحتلال مدينة نابلس وداهمت محلا للصرافة بالقرب من دوار زواتا ومحلات للصياغة والذهب في السوق التجاري، وصادرت جزءًا من محتوياتهما.

كما أقدمت قوات الاحتلال على إحراق بسطات تعود للمواطنين في منطقة الدوار وسط المدينة وسط إطلاق النار وقنابل الغاز السام.