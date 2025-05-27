القوات المسلحة اليمنية: نفذنا عملية مزدوجة استهدفت مطار اللد وهدفًا حيويًا في يافا المحتلة

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، عن تنفيذ عملية عسكرية صاروخية مزدوجة استهدفت مواقع داخل الأراضي المحتلة، ضمن عملياتها المستمرة نصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضح البيان أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخين باليستيين، أحدهما صاروخ فرط صوتي من نوع "فلسطين 2" استهدف مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، فيما استهدف الصاروخ الآخر، من طراز "ذو الفقار"، هدفًا حيويًا للعدو الصهيوني شرق مدينة يافا.

وأكدت القوات اليمنية أن العملية حققت أهدافها بنجاح، ما أدى إلى هروب ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار، بحسب وصفها.

وفي سياق تبرير العملية، اعتبرت القوات المسلحة اليمنية أن ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة من إبادة جماعية وحصار وتجويع يمثل جريمة غير مسبوقة في التاريخ الحديث، مؤكدة أن هذه الممارسات تلزم الأحرار في الأمة والعالم بالتحرك العاجل لنصرة الشعب الفلسطيني.

واكدت القوات المسلحه على أن العمليات العسكرية اليمنية مستمرة ومتواصلة، ولن تتوقف إلا بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ورفع الحصار عنها.