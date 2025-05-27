مستوطنون يعتدون بالضرب على المصور الصحفي عصام الريماوي شرق رام الله

وطن: اعتدى مستوطنون، اليوم الثلاثاء، بالضرب المبرح على مصور صحفي في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين اعتدوا على المصور الصحفي عصام الريماوي أثناء تغطيته للمواجهات التي اندلعت في المغير.

وأضاف أن طواقم الإسعاف نقلت الريماوي إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكان مستوطنون قد هاجموا أطراف قرية المغير، وحاولوا إحراق أراضيهم الزراعية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين هاجموا أطراف القرية الشرقية وحاولوا إحراق أراضٍ زراعية ومحاصيل القمح في سهل "مرج سيع"، قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويجبروهم على الفرار.

يذكر أن المستوطنين أحرقوا صباح اليوم أراضي بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله، كما أحرقوا يوم أمس الاثنين أراضي قرب قرية كفر مالك المجاورة.

وكان مستوطنون قد أحرقوا قبل أيام أرضًا تتجاوز مساحتها 200 متر في منطقة سهل "مرج سيع" بين قريتي المغير وأبو فلاح، بحماية من قوات الاحتلال.

ويهاجم المستوطنون منطقة السهل باستمرار، ويحرقون أراضي المواطنين وممتلكاتهم ويخربونها، واعتداءاتهم في تصاعد مستمر، خاصة بعد إقامتهم بؤرة استيطانية في المنطقة مؤخرًا.

ونفذ المستوطنون الشهر الماضي، 231 عملية تخريب وسرقة لممتلكات فلسطينيين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، وكذلك تسببت اعتداءات المستوطنين في اقتلاع 1168 شجرة زيتون، توزعت في محافظات: رام الله بـ530 شجرة، ونابلس بـ300، وسلفيت بـ298.