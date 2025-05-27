"الديمقراطية": إسرائيل تواصل إستخفافها بالرأي العام الدولي وتوغل في حرب الإبادة

وطن: قالت الجبهة الديمقراطية إن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تتوقف عن الإستخفاف بالرأي العام الدولي، وتمضي في حرب الإبادة للشعب الفلسطيني، وارتكاب المزيد من المجازر بما يودي بحياة عشرات الشهداء يومياً، مستهدفة بشكل خاص تجمعات النازحين في أماكن الإيواء، لزرع الرعب في النفوس، والتحريض على الهجرة «الطوعية».

ورحبت الجبهة الديمقراطية في بيان وصل لوطن نسخة عنه بموقف دولتي السويد والنرويج، والتي استدعت كل منهما سفير إسرائيل لديها لتبليغه إحتجاجها على الحصار التجويعي الذي تفرضه دولة الاحتلال، وجيشها على أبناء قطاع غزة، وتصعيد أعمال القتل الجماعي.

كما رحبت الجبهة الديمقراطية بتحرك دولة إيرلندا، لبناء موقف دولي لمقاطعة الشركات الإسرائيلية، وفرض المزيد من العزلة على دولة الاحتلال، للضغط عليها لتكف عن جرائمها ضد شعبنا في القطاع.

ودعت الجبهة الديمقراطية الأنظمة العربية والدول الصديقة في العالم كله، خاصة العالم الإسلامي، لتحذو حذو السويد والنرويج وإيرلندا وإسبانيا، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطين على كافة الأراضي المحتلة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس، لقطع الطريق على دولة الاحتلال وتهديدها بسط سلطة دولة إسرائيل على أراضي الضفة الغربية