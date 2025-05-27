جمعية ايخيليا تُكرم وزير النقل والمواصلات

وطن: قام وفد من جمعية ايخيليا الأغوار لتنمية قدرات الشباب يوم الأحد الموافق 25/05/2025، بتكريم وزير النقل والمواصلات المهندس طارق زعرب، وذلك لجهوده في إيصال خدمات الوزارة إلى التجمعات السكانية في المناطق النائية، والمحاذية للمستوطنات، حيث أبدت الوزارة تجاوباً كبيراً للمبادرة التي اطلقتها جمعية ايخيليا من أجل تسهيل وصول الخدمات الحكومية إلى المواطنين في المناطق النائية. كما تم أيضاً تكريم الوكيل المساعد يحيى عكوبة على الجهود الذي يبذلها في خدمة المواطنين وفي إنجاح هذه المبادرة.

وفي إطار هذه المبادرة عملت وزارة النقل والمواصلات، وضمن الإجراءات المتبعة على تسهيل إجراءات منح (250) رخصة قيادة للجرارات الزراعية في مناطق سنجل، ترمسعيا، كفر مالك، المغير، وأبو فلاح، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مبادرة ايخيليا بالتعاون والشراكة التامة مع وزارة النقل والمواصلات.

علماً بأن هذه المناطق والتي تقع ضمن محافظة رام الله والبيرة تتعرض بشكل يومي لاعتداءات المستوطنين، حيث جاءت هذه المبادرة تعزيزاً لصمود المواطنين في هذه المناطق التي يعتمد الكثير من سكانها على فلاحة الأرض وزراعتها.

وفي سبيل تشجيع المرأة الفلسطينية على الدخول في مجالات لا تزال حكراً على الرجال، فقد قام الوزير زعرب بتسليم رخصة قيادة جرار زراعي للمواطنة فاطمة أبو نعيم من قرية المغير، كأول امرأة فلسطينية تحصل على رخصة قيادة جرار زراعي في فلسطين.

وقال أيمن غريب رئيس مجلس إدارة جمعية ايخيليا خلال التكريم بأن تعاون وزارة النقل والمواصلات مع جمعية ايخيليا يشكل نموذج ناجح في تكامل الأدوار ما بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية، بما يخدم المصلحة العامة لجموع المواطنين.

وفي ذات الإطار قالت المستشارة القانونية لجمعية ايخيليا المحامية ليندا العبادي بأن ما تم لغاية الآن هو المرحلة الأولى من هذه المبادرة، والتي سيتم تعميمها على جميع المناطق في الضفة الغربية، حيث أن مثل هكذا مبادرات تساعد المواطنين في التصدي ليس فقط لهجمات المستوطنين، وتعزيز صمودهم في أرضهم، بل أيضاً تمنع سلطات الاحتلال من مصادرة الجرارات الزراعية بحجة عدم الترخيص، أو عدم حيازة السائق لرخصة سياقة أو رخصة سارية المفعول.