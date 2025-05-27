مستوطنون يهاجمون المغير والأهالي يتصدون لهم

وطن: هاجم مستوطنون ، اليوم الثلاثاء، أطراف قرية المغير، شمال شرق رام الله، وحاولوا إحراق أراضيهم الزراعية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين هاجموا أطراف القرية الشرقية وحاولوا إحراق أراضٍ زراعية ومحاصيل القمح في سهل "مرج سيع"، قبل أن يتصدى لهم الأهالي وبجبروهم على الفرار.

وأحرق المستوطنون صباح اليوم أراضي بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله، كما أحرقوا يوم أمس الاثنين أراضي قرب قرية كفر مالك المجاورة.

وكان مستوطنون قد أحرقوا قبل أيام أرضا تتجاوز مساحتها 200 متر في منطقة سهل "مرج سيع" بين قريتي المغير وأبو فلاح، بحماية من قوات الاحتلال.

ويهاجم المستوطنون منطقة السهل باستمرار، ويحرقون أراضي المواطنين وممتلكاتهم ويخربونها، واعتداءاتهم في تصاعد مستمر، خاصة بعد إقامتهم بؤرة استعمارية في المنطقة مؤخرا.