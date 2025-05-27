تزامنا.. الاحتلال يقتحم محلات صرافة بمدن بالضفة

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متزامن عدة مدن بالضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم الثلاثاء، وداهمت محلات للصرافة.

وقالت مصادر محلية إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدن نابلس ورام الله وقلقيلية والخليل وجنين وطوباس وطولكرم، وداهمت محلات للصرافة في تلك المدن.

وذكرت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت خلال الاقتحام المتزامن للمدن بالضفة.

وأفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه في نابلس تعاملت مع إصابة رصاص حي في الحوض وتم نقله لتلقي العلاج بالمستشفى.

وأشار مصادر في نابلس، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال برفقة شاحنة عسكرية اقتحمت محلا للصرافة، وبدأت بتفريغ محتوياته ومصادرتها.

وفي قلقيلية، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت مبنى البلدية، وداهمت محلات للصرافة، كما اقتحمت محلًا لبيغ الذهب بعد خلع أبوابه.

كما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية مدينة طوباس، من جهة حاجز تياسير شرقا، وداهمت محلا للصرافة.

وفي طولكرم، ذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أغلقت شارع نابلس "البنوك" بشكل مفاجيء ومنعت حركة المركبات والمواطنين تحت تهديد السلاح، كما دفعت بتعزيزات عسكرية وأغلقت المنافذ الفرعية، وداهمت محلًا للصرافة.

وفي رام الله، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مدينة البيرة وداهمت محلًا للصرافة.

واقتحمت قوات الاحتلال محلا للصرافة في شارع أبو بكر بمدينة جنين، وسط انتشار كبير لقوات الاحتلال وغطلاق قنابل الصوت والقنابل الدخانية.