مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية شمال رام الله

وطن: أقامت مجموعة من المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء، بؤرة استيطانية رعوية شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أن مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية رعوية قرب الموقع الأثري بمنطقة عيون الحرامية شمال رام الله.

وقبل يومين، رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 4 محاولات إنشاء بؤر استيطانية في عدة مناطق بالضفة الغربية، خلال 24 ساعة.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون 341 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة، خلال أبريل/نيسان الماضي، وحاولوا إقامة 10 بؤر استيطانية.

وتوزعت تلك البؤر حسب تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بواقع ثلاث على أراضي محافظة رام الله والبيرة، وبؤرتين في محافظة سلفيت، وواحدة في كل من أريحا والخليل وطوباس ونابلس.

وتصاعدت اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ أكثر من 19 شهرا.