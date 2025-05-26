لبنان: قوة مشاة إسرائيلية تتوغل بين منازل بلدة ميس الجبل الجنوبية

وطن: توغّلت قوة مشاة إسرائيلية، ليل الاثنين، إلى الأراضي اللبنانية، وتحديداً إلى شرقي بلدة ميس الجبل الجنوبية، متخطيةً الحدود بمسافة 100 متر.

وتقدّمت القوة بين بعض منازل البلدة، ونفّذت انتشاراً في منطقة مفتوحة، بينما استخدم الجنود المصابيح في أثناء تحرّكهم.

ورافقت القوة جرافتان، بقيتا قرب السياج التقني.

يأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال خروقه لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. والليلة الماضية، استهدفت مسيّرة إسرائيلية دراجةً ناريةً في بلدة مجدل زون الجنوبية، ما أدى إلى إصابة شخص.

وشنّت مسيّرة للاحتلال غارةً أخرى على بلدة بيت ليف، جنوبي لبنان.