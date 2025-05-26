عمليات نوعية للمقاومة تستهدف قوات وآليات الاحتلال في الشجاعية وخان يونس

وطن: شهدت جبهات القتال في قطاع غزة تصعيدًا ملحوظًا في العمليات العسكرية، حيث أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، عن تنفيذ عدد من العمليات النوعية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت الكتائب باستهداف قوة إسرائيلية مكونة من أربعة جنود بعدد من القذائف المضادة للأفراد، إلى جانب تفجير حقل ألغام في قوة هندسية إسرائيلية تسللت ليلًا شرق شارع المنطار في حي الشجاعية شرقي غزة.

وفي عمليات سابقة نفذها المقاومون يوم السبت الماضي، استهدفت "القسام" قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل في منطقة القرعة الخامسة ببيت لاهيا شمالي القطاع، بقذيفة مضادة للأفراد.

كما استهدفت دبابتين من طراز "ميركافا" بقذائف "الياسين 105"، ما أدى إلى اشتعال النيران في إحدى الدبابات.

كما نفّذت الكتائب قبل أربعة أيام عمليتين إضافيتين شرقي حي الشجاعية، استُهدفت في الأولى دبابة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105"، وفي الثانية جرى قصف منزل تتحصن فيه قوة إسرائيلية بقذيفة مضادة للأفراد، أعقبه اشتباك مباشر بالأسلحة الخفيفة، تخلله استهداف إضافي لدبابة أخرى من طراز "ميركافا".

من جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن قصف تجمع لجنود وآليات الاحتلال في محيط مدرسة المعري شمال شرقي خان يونس، جنوبي القطاع، بوابل من قذائف الهاون الثقيلة، مما استدعى هبوط طائرة مروحية إسرائيلية وإطلاق قنابل دخانية لإجلاء المصابين.

وفي تطور ميداني آخر، أعلنت كتائب المجاهدين إسقاط طائرة استطلاع إسرائيلية من طراز "EVOMAX4T" خلال تنفيذها مهمة تجسس في أجواء حي الشجاعية، وتم توثيق مشاهد تُظهر حطام الطائرة.