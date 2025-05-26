"حزب الشعب" ينعى المناضل الوطني وليد عساف

وطن: نعى حزب الشعب الفلسطيني رحيل المناضل والقائد الوطني الوزير وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وعضو المجلس التشريعي السابق.

واعتبر الحزب في بيانه له وصل وطن نسخة منه، رحيل وليد عساف خسارة وطنية لمناضل صلب في مجابهة الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية، استمر حتى لحظة رحيله متمسكاَ بحقوق شعبه المشروعة، وفي المقدمة حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحق لاجئيه بالعودة إلى ديارهم الذين هجروا طبقا للقرار الاممي194.

وأشاد الحزب بالدور الذي لعبه الراحل عساف من خلال توليه لمنصب رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، من أجل احباط مشاريع الاحتلال لتوسيع الاستيطان، وتعزيز صمود ضحاياه في أرضهم.

وتقدم حزب الشعب بخالص تعازيه لأسرة الفقيد عساف، ومن الاخوة في حركة (فتح) ومن عموم شعبنا بالتعازي الحارة.