الاحتلال يسلم إخطارات بوقف البناء في شوفة جنوب شرق طولكرم

وطن: سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إخطارات بوقف البناء في قرية شوفة، جنوب شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسلمت إخطارات وقف البناء في ثلاثة منازل ومزرعة منها ما هو جاهز للسكن تقع في المنطقتين الشرقية والشرقية الجنوبية من القرية لكل من: رفعت فايز دروبي، ونبهان عبد الرحيم دروبي، وهبة أحمد دروبي، ومحمد إبراهيم دروبي.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال أخذت قياسات منزل المواطن أحمد محمد عبد الله دروبي، علما أن منزل نجله معن دروبي مهدد بالهدم في أي لحظة.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت في العاشر من نيسان/ ابريل الماضي، منزل المواطن إبراهيم محمود دروبي دون سابق إنذار، في المنطقة الشمالية من القرية، بحجة البناء دون ترخيص.

وتتعرض قرية شوفة لهجمة استيطانية واسعة تهدف إلى السيطرة على ما تبقى من أراضيها التي استولى عليها الاحتلال لصالح مستوطنة "أفني حيفتس"، كما يهدد الاحتلال باستمرار بهدم منازل السكان من خلال إخطارات هدم أو وقف البناء بحجج واهية.