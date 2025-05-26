مستوطنون يهاجمون قرية خلة الضبع والاحتلال يعتقل مواطنا في مسافر يطا

وطن: هاجم مستوطنون، اليوم الإثنين، قرية خلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل، واستولوا على كهف يقطنه مواطن وعائلته.

وأفاد الناشط ضد الاستيطان بمسافر يطا جنوب الخليل أسامة مخامرة، بأن مستوطنين هاجموا كهفا "مسكنا" يقطنه عبد الله الدبابسة (62 عاما) وعائلته في قرية خلة الضبع بعد أن حطموا باب الكهف وسرقوا محتوياته ومن ثم استولوا عليه وحولوه إلى بؤرة استيطانية وأدخلوا ماشيتهم إليه، كما حطموا باب بئر مياه.

وأضاف مخامرة أن شرطة الاحتلال اعتقلت المواطن الدبابسة واحتجزت آخرين.

كما اقتلع مستوطنون في خربة "قواويس" بمسافر يطا سياجا تعود ملكيته لعائلة عليان عوض وسرقوه.