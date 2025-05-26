الاحتلال يعتقل شابا قرب قرية عجول شمال غرب رام الله

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، شابا قرب قرية عجول، شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت عجول واعتقلت الشاب سفيان داغر، خلال مروره عبر حاجز نصبته في منطقة "واد عجول" على أطراف القرية.

وفي السياق، ذكرت المصادر ذاتها أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدتي سنجل والمزرعة الشرقية وقرية المغير شمال شرق رام الله، ونصبت حاجزا عسكريا عند مدخل بلدة عارورة شمال غرب المحافظة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.