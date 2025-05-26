الصحة العالمية: نفاد معظم مخزونات المعدات الطبية في قطاع غزة

وطن: قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن غالبية مخزونات المعدات الطبية نفدت في قطاع غزة إلى جانب 42 % من الأدوية الأساسية، بما في ذلك مسكنات الألم.

وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط حنان بلخي، للصحفيين في جنيف "بلغنا مستوى الصفر في المخزون بالنسبة لنحو 64 % من المعدات الطبية، و43 % من الأدوية الأساسية و42 % من اللقاحات".

وأضافت أن 51 شاحنة مساعدات تابعة لمنظمة الصحة العالمية تنتظر على حدود غزة، ولم تحصل بعد على تصريح لدخول القطاع.

وقالت بلخي "هل يمكن أن تتخيل جرّاحا يعالج كسرا في العظم دون تخدير؟ المحاليل الوريدية والإبر والضمادات غير متوفرة بالكم المطلوب"، مضيفة أن الأدوية الأساسية مثل المضادات الحيوية ومسكنات الألم وأدوية الأمراض المزمنة شحيحة.