سامي مشعشع يكتب لوطن: إنها ايامٌ فاصلة .. دعوةٌ لإضراب دعماً لغزة ولإفشال مخطط "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة أمريكياً

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الاهل فى الضفة والقدس والداخل والشتات: إضراب دعما لغزة ولإفشال مخطط "مؤسسة غزة الانسانية ".

انها أيام فاصلة ومصيرية:اما انتصارا نوعيا لمخططات الكيان او انتصارا لارادة الفلسطيني وشعوب العالم من وراءه.

مؤسسة غزة الإنسانية ستبدأ غدا او بعد غد مخططها الخطير للغاية والذي بات معروفا بهدفه تفريغ شمال ووسط غزة وكسر إرادة الناس وحشرهم فى الجنوب واستخدام سلاح التجويع لاذلالهم وترحيلهم.

وصلنا إذن الى النقطة الفاصلة بعد شلال من الدماء والتضحيات الجسام.

اي شخص خارج غزة يقول للغزيين، وأولادهم وهم جوعى وعطشى، ان لا تسقطوا فى الفخ المنصوب، وان عليكم الصمود، وان مع العسر يسرا عليهم ان يصمتوا، ومع احترامنا لهم عليهم ان يغلقوا أفواههم.

لا نمتلك هذا الحق ولا ان نحاضر عليهم. الأهل فى غزة يدركون تماما، تماما ان الأيام القادمة فاصلة لهم، فاصلة لفلسطين وللكيان،ونعم للعالم اجمع. يدركون ان نجاح مخطط هذه المؤسسة اللعينة قد تكون نقطة البداية لاحتلال وطرد وتشتيت. هم الأكثر إدراكا منا جميعا لكل ذلك. ويدركون ان هزيمة مخطط مؤسسة غزة، كما الميناء العائم قبلها، وتفعيل العصابات وروابط القرى سيفتح الباب لادخال المساعدات الدولية دون أثمان وجودية وإفشالا لمخطط اخضاع غزة.

حسنا. هناك أعداد كبيرة من الناس العاديين فى الغرب اعلنوا الاضراب المفتوح عن الطعام إسنادا لاهل غزة.

المطلوب منا نحن اهل البلاد ان نقوم باضعف الإيمان:

الاثنين: إضراب تجاري واضراب عن الطعام واضاءة اضواء المنازل ليلا ومسيرات مشاعل.

الثلاثاء والأربعاء : اضراب عن الطعام وإضاءة اضواء المنازل ليلا.

اهل غزة سيأخذون القرار ونحن إسنادا، ودعما، وتماثلا معهم ومناصرة لهم بأمكاننا إيصال الصوت لهم بانهم ليسوا وحدهم.

الخبير في شؤون الأونروا: سامي مشعشع