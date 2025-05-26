الأمم المتحدة: لا يمكن زراعة أكثر من 5% من أراضي غزة

وطن: نشرت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، تقييماً يظهر عدم إمكانية زراعة أكثر من 5% من الأراضي الزراعية في غزة، بسبب الأضرار والقيود المفروضة على الحركة والتنقّل داخل القطاع.

وذكر التقييم، الذي أعدّته "الفاو"، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية، أنّ هذه النسبة "تزيد من تدهور القدرة على إنتاج الغذاء وخطر المجاعة في المنطقة".

بدورها، قالت نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، بيث بيكدول، إنّ "هذا المستوى من الدمار لا يقتصر على فقدان البنية التحتية، بل يمثّل انهياراً لنظام الأغذية الزراعية في غزة، وشرايين الحياة".

وكانت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، سيندي ماكين، قد أفادت أنّ 500 ألف فلسطيني يعانون، حالياً، من انعدام الأمن الغذائي الشديد في قطاع غزة وإنهم "على شفا مجاعة".