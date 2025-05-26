7 شهداء ومصابون بقصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة

وطن: استُشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، بقصف الاحتلال مناطق في غزة وخان يونس ودير البلح.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 مواطنين وإصابة عدد آخر، بعد قصف مسيرة للاحتلال منطقة الكرامة في جباليا شمال غرب مدينة غزة.

كما استُشهد مواطنان، إضافة إلى عدد من المفقودين على الأقل، بعد قصف طيران الاحتلال منزلا بمنطقة المنارة جنوب شرق مدينة خان يونس.

واستُشهد مواطن على الأقل وأصيب آخرون بعد قصف مسيرة للاحتلال خيمة نازحين بمنطقة المشاعلة، جنوب غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية في القطاع عن استشهاد 60 مواطنا منذ فجر اليوم.

وكانت قوات الاحتلال، قد ارتكبت صباح اليوم مجزرتين، الأولى عندما استهدفت مدرسة فهمي الجرجاوي، التي تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة وسط قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد 36 مواطنا بينهم 6 أطفال، والثانية عندما استهدفت منزلا في جباليا البلد شمال القطاع، وأسفرت عن استشهاد 19 مواطنا.