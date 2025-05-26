كتائب القسام تعطب دبابتين بقذائف "الياسين 105" وتستهدف قوة من جيش الاحتلال في بيت لاهيا

وطن: أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الاثنين، أنها استهدفت دبابتين إسرائيليتين بقذائف "الياسين 105"، واعطبتهما.

وأوضحت "كتائب القسام"، في بيان لها، أن مقاتليها استهدفوا دبابات إسرائيلية في منطقة أصلان ببيت لاهيا شمال قطاع غزة بتاريخ 24 مايو 2025.

وأكدت القسام أن الاستهداف أدى إلى اشتعال النيران في إحدى الآليات.

وفي بيان لاحق، أكدت كتائب القسام استهدافها قوة من جيش الاحتلال تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد بمنطقة القرعة الخامسة ببيت لاهيا شمال القطاع بتاريخ 24-05-2025م