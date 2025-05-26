وزارة المالية تشارك في لقاء توعوي لدعم المشاريع الريادية في القطاع الحرفي

وطن: في إطار جهودها المستمرة لدعم المشاريع الصغيرة والريادية، شاركت وزارة المالية في لقاء توعوي نظمته حاضنة ريادة الأعمال في جامعة دار الكلمة، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني وسلطة النقد.

واستهدف اللقاء، الذي شارك فيه مجموعة من الرياديين والرياديات من القطاع الحرفي، تعزيز استدامة المشاريع الريادية والتوعية بالخدمات والحوافز التي تقدمها الجهات الرسمية، وذلك ضمن جهود وحدات النوع الاجتماعي في وزارتي المالية والاقتصاد الوطني وسلطة النقد، الهادفة إلى تطوير وتنظيم المشاريع الصغيرة بما يخدم الاقتصاد الوطني.

وقد مثّلت وزارة المالية في اللقاء خمس إدارات عامة هي: ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدخل، اللوازم العامة، الأملاك العامة، ووحدة النوع الاجتماعي.

وأكدت وزارة المالية التزامها بدعم الرياديين والرياديات وتعزيز التمكين الاقتصادي، انطلاقًا من دورها في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في فلسطين.