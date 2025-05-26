منظمة الصحة العالمية تصوّت لصالح رفع العلم الفلسطيني في مقرها

وطن: وافقت الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، بأغلبية 97 عضواً، على رفع العلم الفلسطيني في مقر المنظمة، في حين رفض 4 أعضاء القرار، هي تشيكيا وهنغاريا وألمانيا و"إسرائيل".

وقالت مندوبة لبنان رنا الخوري إن نتيجة التصويت قدمت "شعاع أمل صغير للشعب الفلسطيني الشجاع الذي وصلت معاناته إلى مستويات لا تطاق".

قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في جنيف، إبراهيم خريشة، لـ"رويترز": "إنها خطوة رمزية، وخطوة واحدة، لكنها دلالة على أننا جزء من المجتمع الدولي للمساعدة في تلبية الاحتياجات الصحية".

وأضاف: "آمل أن نحصل قريباً على العضوية الكاملة في منظمة الصحة العالمية وجميع محافل الأمم المتحدة".

ويأتي قرار رفع العلم الفلسطيني في مقر منظمة الصحة العالمية في ظل تصاعد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، مع تزايد العدوان الإسرائيلي على غزة.

كما يعكس التصويت موقفاً رمزياً قوياً من غالبية أعضاء المنظمة تجاه الاعتراف السياسي والإنساني بحقوق الفلسطينيين، في وقت تواصل بعض الدول الغربية دعمها غير المشروط لـ"إسرائيل" داخل المنظمات الدولية وعلى الأرض.

المصدر: "الميادين"