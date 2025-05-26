9 شهداء ومصابون بقصف الاحتلال خان يونس وجباليا

وطن: استُشهد تسعة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، بقصف الاحتلال مناطق في خان يونس وجباليا بقطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطنين وإصابة عدد آخر، بعد قصف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين في بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استُشهد مواطن على الأقل، بعد قصف مسيرة للاحتلال مجموعة مواطنين منطقة مواصي القرارة غرب مدينة خان يونس.

واستشهد 6 مواطنين على الأقل وإصابة آخرون بعد قصف من طائرات الاحتلال لمنزل يعود لعائلة عبد ربه شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال، قد ارتكبت صباح اليوم مجزرتين، الأولى عندما استهدفت مدرسة فهمي الجرجاوي، التي تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة وسط قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد 36 مواطنا بينهم 6 أطفال، والثانية عندما استهدفت منزلا في جباليا البلد شمال القطاع، وأسفرت عن استشهاد 19 مواطنا.