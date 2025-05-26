خلال مؤتمر في شبكة وطن.. الإعلان عن إطلاق جائزة نزار بنات السنوية للدفاع عن حقوق الانسان

وطن: أعُلن اليوم الإثنين عن إطلاق جائزة نزار بنات السنوية للدفاع عن حقوق الانسان، من قبل اللجنة التأسيسية للجائزة، والتي جاءت بمبادرة من مجموعة "محامون من أجل العدالة"، وعائلة نزار بنات وأصدقائه.

وقال عضو اللجنة التأسيسية لجائزة نزار بنات للمدافعين عن حقوق الإنسان ممدوح العمر ان إطلاق الجائزة يتزامن مع "حلول الذكرى الرابعة لاغتيال الناشط السياسي المعارض نزار بنات، الذي قضى فجر الرابع والعشرين من حزيران 2021 أثر اعتداء مميت تعرض له اثناء اعتقاله على يد عناصر من أجهزة الامن التابعة للسلطة الفلسطينية".

وأضاف العكر "كان نزار بنات المواطن والمناضل السياسي والنجار صوتاً جريئاً، تسلح بكلمة الحق، واتسم خطابه بالنضج والوضوح في طرح قضايا الوطن والشأن العام، مما جعله أحد أبرز الأصوات الناقدة للفساد وممارسات السلطة الفلسطينية".

وتابع العكر "تحلّ الذكرى الرابعة لاغتيال نزار، ولا تزال قضية محاكمة المتهمين باغتياله تسير بوتيرة بطيئة بعد ان أطلق سراح المتهمين باغتياله بكفالة، ضمن إجراءات روتينية قد تمتد لسنوات أخرى، في وقت تنتظر فيه عائلته والمجتمع الحقوقي وجميع احرار شعبنا الذين يواصلون طريق نزار بنات تحقيق العدالة ومحاسبة جميع المتورطين في جريمة اغتياله محاسبة جدية وشفافة".

ولفت العكر الى انه "رغم الصدى الواسع الذي أحدثته هذه القضية في الأوساط الوطنية والشعبية المحلية والدولية، فإن نهج القمع لا يزال يلقي بظلاله الثقيلة على واقع الحقوق والحريات العامة، وعلى أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين باتوا يستشعرون خطرًا متزايدًا نتيجة الملاحقات وسياسات القمع المستمرة".

وأضاف العكر " لقد اتخذ هذا القمع شكلًا جديدًا من أشكال الملاحقة السياسية، استهدف نشطاء المقاومة وانصارها وأصحاب الرأي المخالف والمناضلين من اجل حق تقرير المصير خلال العام المنصرم، حيث قضى ما يقارب 22 شخصًا في الضفة الغربية المحتلة في حوادث متفرقة، من بينهم ما لا يقل عن 16 شخصًا في مدينة جنين ومخيّمها."

ولفت ان "اللجنة التأسيسية للجائزة جاءت باقتراح ومبادرة محامون من اجل العدالة كأحد مكونات اللجنة وفي إطار التزام اللجنة بتكريس القيم التي نادى بها نزار و قضى دفاعا عنها وبرسالتها في الدفاع عن حقوق الإنسان والمدافعين عنه، والتي فكرت بإطلاق "جائزة نزار بنات للدفاع عن حقوق الإنسان"، تزامنًا مع حلول الذكرى السنوية الرابعة لاغتياله والذي يتزامن أيضا مع استمرار الحرب العدوانية وجريمة الابادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة للعام الثاني على التوالي".

وقال العكر ان "إطلاق اللجنة التأسيسية لهذه المبادرة يأتي في ظل استمرار واقع القمع والملاحقة الذي يتعرض له المواطنون والنشطاء، وفي مقدمتهم المدافعون عن حقوق الشعب وقضيته الوطنية وعن حقوق الإنسان، وذلك تأكيدًا على أهمية دعم وتعزيز ورفع صوت الأحرار في وجه الاستبداد، والتأكيد على دور المدافعين عن حقوق الانسان في ممارسة حرية التعبير والعدالة والمساءلة استناداً الى مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 وإعلان حماية المدافعين عن حقوق الانسان لعام 1998. "

وأشار الى ان اللجنة سوف تعلن عن شروط التقدم والترشح والترشيح لهذه الجائزة في وقت لاحق.

من جانبه رحب عضو اللجنة التأسيسية لجائزة نزار بنات للمدافعين عن حقوق الانسان وشقيقه غسان بنات بهذه المبادرة، قائلا خلال المؤتمر الصحفي "نحن كعائلة الشهيد نزار بنات، ومنذ لحظة استشهاده كنا قد أعلنا أن نزار بنات هو ابن للشعب العربي الفلسطيني وانسجاما مع مبادئنا ومبادئ نزار وبالتعاون مع الاخوة محامون من أجل العدالة ندعم وبقوة أي نشاط أو مبادرات على طريق رفع راية الحرية والعدالة والدفاع عن حقوق الانسان".

وأضاف بنات "للأسف الشديد نحن كشعب فلسطيني ما زلنا نتعرض لهذه الممارسات حتى هذه اللحظة من اعتقالات سياسية والقتل اليومي، ولذلك نبارك جهود الأخوة في محامون من أجل العدالة على هذه الفكرة، ونتمنى أن يتم تجديدها بشكل سنوي ونشكر جهود الاخوة في اللجنة الوطنية لعدالة الشهيد نزار، الذين قاموا بدعم الفكرة على أن يتم في السنوات القادمة تكبيرها وتعميمها على مختلف القطاعات والجامعات".

وتابع "تؤكد عائلة الشهيد نزار أنها مع أي ثمرة وفكرة وجهد من أجل نشر راية الدفاع عن حقوق الانسان وحماية أبناء شعبنا من أي ممارسات تعسفية من قبل النظام الحاكم".

بدوره قال عضو اللجنة التأسيسية لجائزة نزار بنات للمدافعين عن حقوق الانسان، ورئيس مجموعة "محامون من أجل العدالة مهند كراجة، ان "إطلاق الجائزة تزامن مع انعقاد جلسة المحاكمة للمتهمين في قضية اغتيال الناشط نزار بنات.

وأضاف ان هذه المبادرة هدفها "تخليد هذه الذكرى في عامها الرابع، كون نزار بنات مدافع عن حقوق الانسان وعن حقوق شعبه وناشط ومعارض سياسي".

وأضاف "تأتي هذه الجائزة بعد تفكير وتباحث نشطاء ولجنة نزار، إدراكا منهم بأهمية هذه الجائزة سنويا وخاصة في ظل حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وفي ظل ما يتعرض له النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان ومحامين وصحفيين من استهداف واضح من قبل الاحتلال داخل قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد كراجة أن "شخصية خالدة كنزار بنات هي أيقونة حرية الرأي والتعبير ومن الجيد أن يتم إطلاق هذه الجائزة باسمه دعما لكل النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان والمحامين والصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني.



وتابع كراجة "تم تشكيل لجنة تحكيم لمتابعة طلبات الترشح من محكمين وخبراء حقوق الانسان في الضفة الغربية ودوليين في عدة دول، والترشح للجائزة في عامها الأول سوف يقتصر على الفلسطينيين".