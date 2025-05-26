شهداء ومصابون في قصف للاحتلال استهدف مجموعة مواطنين شرق مدينة غزة

وطن: استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مدرسة الشجاعية بحي التفاح شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة منهم وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وكانت قوات الاحتلال، قد ارتكبت صباح اليوم مجزرتين، الأولى عندما استهدفت مدرسة فهمي الجرجاوي، التي تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة وسط قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد 36 مواطنا بينهم 6 أطفال، والثانية عندما استهدفت منزلا في جباليا البلد شمال القطاع، وأسفرت عن استشهاد 19 مواطنا.