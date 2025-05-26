«الديمقراطية» تنعى قادتها وتدين مجازر الاحتلال في خانيونس وغزة وجباليا

وطن: تنعى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى جماهير شعبنا، القائدين إياد محفوظ الأغا مسؤول منطقة خانيونس البلد، وجهاد رائف شراب نائبه، اللذين استُشهدا في قصف إسرائيلي استهدف منزلهما في حي المنارة بخانيونس، إلى جانب أفراد من عائلة شراب.

كماأدانت الجبهة في بيان صحفي لها، وصل وطن، المجازر الوحشية التي ارتكبها الاحتلال، خاصة قصف مدرسة فهمي الجرجاوي بحي الدرج وسط مدينة غزة، والتي أدت لاستشهاد نحو 36 مدنيًا معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب مجزرة بحق عائلة عبد ربه في جباليا البلد راح ضحيتها 17 شهيداً.

‎‎‎‎‎‎‎وقالت: إننا في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إذ ننعى شهداءنا القادة وأبناء شعبنا، نؤكد أن هذه الجرائم لن تنال من عزيمتنا، بل ستزيدنا صلابة وإصراراً على مواصلة الكفاح الوطني حتى كنس الاحتلال وتحقيق أهداف شعبنا في العودة وتقرير المصير والاستقلال.

وحمّلت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والمجازر الوحشية، وندعو المجتمع الدولي ومؤسساته إلى التحرّك العاجل لوضع حد لهذا العدوان المتواصل، ووقف سياسة القتل الجماعي، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.