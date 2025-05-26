إطلاق برنامج تدريبي مشترك بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) والجامعة العربية الأمريكية في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

وطن: أعلنت الجامعة العربية الأمريكية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" في بيان لهما عن إطلاق برنامج تدريبي معتمد ومشترك بين الجامعة والمنظمة في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

واشارا في البيان الصحفي ان الإعلان جاء خلال فعالية إطلاق الإطار العام للتحول الرقمي للجامعات العربية في مقر اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في تونس العاصمة، حيث تم إعداده في المركز الوطني للتحول الرقمي في الجامعة العربية الأمريكية وبالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، ويأتي التعاون بين الجامعة والمنظمة في إطار رؤيتهما لتعزيز التعاون العربي المشترك، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأشار البيان الى ان البرنامج يحمل أهدافا عدة أبرزها، تزويد الأفراد والمؤسسات بمهارات متقدمة في التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز قدراتهم على مواجهة تحديات الاقتصاد الرقمي وتحقيق التحول المؤسسي المستدام، وتعزيز القدرات الرقمية وذلك من خلال تطوير المهارات التقنية والرقمية للأفراد والمؤسسات لتمكينهم من التعامل مع الأدوات والتقنيات الحديثة، ودعم الابتكار المؤسسي، وذلك من خلال توفير الأدوات والمعرفة اللازمة لتحفيز الابتكار في العمليات الأكاديمية والإدارية، بالإضافة إلى تمكين التحول الرقمي وذلك من خلال مساعدة المؤسسات على تصميم وتنفيذ استراتيجيات تحول رقمي فعّالة ومتكاملة.

كما أن من أهداف البرنامج تعزيز الكفاءة التشغيلية، وذلك من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي لأتمتة العمليات وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي، بالإضافة إلى بناء مستقبل رقمي مستدام، وذلك من خلال دعم المؤسسات في التحول نحو بنية تحتية رقمية مرنة ومستدامة.

ويشمل البرنامج كما أوضح البيان الصحفي مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية وورش العمل، تغطي مجالات مثل إدارة مفاهيم وأسس التحول الرقمي في المؤسسات، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وإنترنت الأشياء (IoT)، وتطبيقات الحوسبة السحابية.

يشار إلى أن البرنامج يتضمن منح شهادات معتمدة من قبل الطرفين، مما يضمن جودة التدريب والاعتراف الدولي بالمخرجات.