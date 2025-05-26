وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن ثلاثة أسرى في سجن "جلبوع" يعانون أوضاعا صحية حرجة.

وأوضحت في بيان، صدر اليوم الاثنين، بعد زيارة محاميها لعدد من الأسرى القابعين في معتقل "جلبوع"، أن الأسير منير سلامة (25 عاما) من مخيم جنين، لم يتم إصدار حكم عليه، وما زال موقوفاً، ويعاني مرض "السكابيوس" منذ حوالي أربعة أشهر، الذي يتمثل في ظهور الدمامل بشكل كبير على جسده، وهو بحاجة إلى تلقي العلاج على الفور.

فيما يعاني الأسير سامر قمبع (30 عاماً) من مدينة جنين والموقوف حاليا، أوجاعا في الأذن اليسرى ممتدة إلى الرقبة، وصولاً حتى كف اليد اليسرى، ما يُفقده أحياناً الإحساس بيده، وكان يرتدي مشدا على طول ذراعه، وقبيل الزيارة بيوم اقتحمت وحدة خاصة الغرفة التي يقبع فيها، واعتدوا عليه، واستولوا على المشد، كما يشتكي من أوجاع كبيرة في الأسنان.

أما الأسير إبراهيم رمادي (32 عاماً) من حي الشيخ جراح/القدس، فيعاني هو الآخر مرض "السكابيوس" منذ حوالي شهرين، وقد وصل المرض به إلى مرحلة متقدمة تمثلت في ظهور دمامل على ركبتيه، ولا سيما الأكزيما على يديه، وهذا بسبب اتساخ الملابس، فهم لا يغسلونها بشكل مستمر، لأن استعمال الغسالة مرتبط بالخروج إلى الفورة ومدتها غير كافية لذلك، كما أن الغسالة معطلة. كما يعاني الأسير رمادي منذ صغره وجود مياه على القلب، ويحتاج إلى أخذ دواء خاص بحالته، إلا أن إدارة السجن لا توفره له، إلى جانب معاناته من الشقيقة الملازمة له معظم الوقت، ومن أوجاع حادة في أوتار يده اليسرى.