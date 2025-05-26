بنك الإسكان يساهم في دعم جمعية تأهيل أطفال التوحد وصعوبات التعلم الخيرية في طولكرم

رام الله - وطن: انطلاقًا من حرصه على تعزيز دوره المجتمعي، وسعيه الدائم لدعم المؤسسات الإنسانية والتعليمية، قام بنك الإسكان بالتبرع لجمعية تأهيل أطفال التوحد وصعوبات التعلم الخيرية في طولكرم، وذلك في إطار سياسة البنك للتعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المحلي، ودعمه المستمر للبرامج ذات الطابع الإنساني والتنموي.

وقد هدف هذا التبرع لدعم الخدمات والأنشطة التي تقدمها الجمعية للأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد وصعوبات التعلم، وذلك ضمن رؤية البنك لتمكين الفئات المهمشة وتعزيز قدراتها في بيئة تعليمية وتأهيلية مناسبة.

وبدورها، أعربت إدارة الجمعية عن شكرها وتقديرها لبنك الإسكان على هذه المبادرة الكريمة، مشيرة إلى أهمية هذا الدعم في تمكين الأطفال المستفيدين من خدمات الجمعية، ورفع مستوى التأهيل المجتمعي والتعليمي المقدم لهم.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود بنك الإسكان المتواصلة لتفعيل دوره في دعم الفئات الأشد حاجة في المجتمع، والذي يعد ضمن أولوياته في مجال المسؤولية الاجتماعية.