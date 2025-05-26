آلاف المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى قبيل "مسيرة الأعلام"

وطن: اقتحم آلاف المستوطنين صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك قبيل مع ما يُعرف بـ"مسيرة الأعلام" التي ينظمها المستوطنون سنويًا في مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن أكثر من الف مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح الباكر، في حين احتشد آلاف المستوطنين في ساحة البراق غربي المسجد الأقصى وأدوا طقوسًا ورقصات تلمودية.

كما رفعت مستوطنة علم الاحتلال أمام قبة الصخرة المشرفة، في حين حاول مستوطن آخر اقتحام الأقصى وإدخال معدات توراتية لأداء طقوس تلمودية في باحاته.

كما شهدت ساحة البراق، غرب المسجد الأقصى تجمعات كبيرة للمستوطنين، تخللها رقصات وطقوس احتفالية منذ ساعات الصباح.

وذكرت مصادر مقدسية، إن المستوطنين تجمعوا أمام باب القطانين وباب الأسباط وأدوا رقصات وأغان استفزازية.

كما حاول مستوطنون إدخال "لفائف التوراة" إلى المسجد الأقصى عبر باب المغاربة.

وتزامنًا مع اقتحامات وانتهاكات المستوطنين، شددت سلطات الاحتلال إجراءاتها على المسجد الأقصى وأبوابه ومحيطه؛ لتأمين الاقتحامات.