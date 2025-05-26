هل يعلن ترامب وقف الحرب قريبا؟ .. قيادي فلسطيني: مقترح أمريكي بشأن هدنة جديدة ينتظر موافقة الأطراف

رام الله - وطن: نقلت قناة الميادين الفضائية عن "قيادي فلسطيني" كما أسمته، ان المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يطلق عليه رجل المهمات السرية في مفاوضات غزة بشارة بحبح، وبالتعاون مع المبعوث إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قدم اقتراحا جديدا لحركة حماس وحكومة الاحتلال بشأن هدنة جديدة.

وأوضح المصدر ان الورقة عرضت وقفاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً مع الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء وعلى دفعتين، لافتا الى ان حماس اقترحت وقفاً لإطلاق النار لمدة 70 يوماً مع الإفراج عن 10 أسرى 5 منهم أحياء و5 أموات.

واكد القيادي ان حماس عرضت تسليم الأسرى الأحياء وجثث الأموات على دفعتين الأولى في اليوم الأول للاتفاق والثانية في اليوم السابع مع دخول ألف شاحنة مساعدات يومياً الى القطاع.

وبين ان الورقة تضمنت تأكيداً على أن فترة المفاوضات ستكون مع وقف تام لإطلاق النار بضمانة واضحة من الرئيس دونالد ترامب، وإجراء مفاوضات على إنهاء الحرب وذلك خلال فترة وقف إطلاق النار.

ولفت القيادي ان الورقة المقترحة تتضمن تعهداً من حماس والفصائل بعدم تشكيل أي تهديد لأمن "إسرائيل" علما انه خلال فترة وقف إطلاق النار يتم نقاش محورين رئيسيين في المفاوضات وهما عدم إقدام حماس على أي هجوم ضد "إسرائيل" بالإضافة لمنع أي محاولات استخدام أو تطوير أو تهريب أي أسلحة.

كما ان المحور الثاني في النقاش في المفاوضات يتعلق باليوم التالي الذي يتضمن إنشاء حكومة تكنوقراط وإعمار غزة وإيجاد حل دائم للصراع، على ان تلتزم الولايات المتحدة الأميركية بضمان استمرار وقف إطلاق النار طالما استمر تفاوض الأطراف بحسن نية.

واكد القيادي على موافقة "إسرائيل" المبدئية على صيغة عدد الأسرى وتوزيعهم الزمني، لافتا الى ان الوساطة تنتظر ردود الأطراف النهائية على المقترح، ويرجح أن يكون الرد الأميركي المنتظر اليوم إيجابياً.

وحسب المصدر فقد كانت انتهت آخر جولة مباحثات قبل فجر هذا اليوم والإيجابية تغلب فيها على السلبية، لافتا ان حماس عرضت وقف إطلاق النار 90 يوماً لكن الطرف الأميركي وافق على 70 يوماً بعدما كان يقترح 60 يوماً.

وتابع "قد تطرأ تعديلات جديدة على الورقة والجميع الآن في انتظار رد الجانب الإسرائيلي".

من جانب آخر أفادت "قناة 12" العبرية أنّ بعثة إسرائيلية ستغادر إلى القاهرة اليوم، إذ تشير التقارير الواردة من العاصمة المصرية إلى "وجود تطورات إيجابية في المفاوضات" بشأن غزة.

ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية أنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "سيعلن عن وقف لإطلاق النار في غزة، وصفقة لإطلاق سراح الأسرى الأحياء في القطاع خلال أيام".

وكان موقع "أكسيوس" الأميركي، قد أفاد قبل أيام، بأنّ ترامب يشعر بإحباط متزايد من استمرار الحرب في قطاع غزة.

وبحسب مصادر في البيت الأبيض، طلب ترامب من مساعديه إيصال رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو مفادها: "يريدها أن تنتهي" (الحرب على غزة).