فيديو مروع .. طفلة تحاول الهرب من النيران خلال قصف مدرسة بغزة

وطن: أظهر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، اليوم الإثنين، طفلة تحاول النجاة من اشتعال النيران جراء قصف جيش الاحتلال لمدرسة فهمي الجرجاوي، المكتظة بالنازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وفي مشهد قاس ومروع تظهر الطفلة في الفيديو وهي تحاول الهروب من النيران التي حاصرتها من كل اتجاه، بعدما قام الاحتلال بقصف المدرسة التي تؤوي النازحين، استمراراً لسلسلة الهجمات التي يقوم بها جيش الاحتلال في قطاع غزة

وقصف طيران الاحتلال مدرسة مكتظة بالنازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.