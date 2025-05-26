الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، عددًا من المواطنين خلال اقتحامها مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد أبو سياح عقب اقتحام منزله في مدينة طوباس.

وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد مروان ريان بعد اقتحام المدينة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب محمد وليد المشني، بعد مداهمة منزله في بلدة الشيوخ شمال شرق المدينة.

وذكر أن عمليات دهم لعدد من منازل المواطنين في البلدة نفذتها قوات الاحتلال، وسلّمت خلالها عددًا من الشبان استدعاءات لمراجعة مخابرات الاحتلال.