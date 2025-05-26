في مجزرة انصهرت فيها الاجساد .. 25 شهيداً ومصابون في قصف على مدرسة تؤوي نازحين بغزة

رام الله - وطن: استشهد 25 مواطنا على الأقل في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، استهدف مدرسة تؤوي نازحين في وسط مدينة غزة.

واستهدف القصف مدرسة فهمي الجرجاوي التي تؤوي نازحين في حي الدرج وسط مدينة غزة، ما أدى إلى اشتغال النيران فيها، في حين لا يزال البحث مستمر عن مفقودين تحت الأنقاض.

واظهرت الصور مشاهد مروعة للاطفال والنساء وهن يحاولن النجاة من النار التي اندلعت جراء القصف والتي حوصرن بسببها، كما اظهرت الصوء تفحم اجساد الشهداء زتناثر الاشلاء، وقالت مصادر محلية ان بعض جثامين الشهداء انصهرت جراء القصف والنيران ولم يتم التعرف عليها.

وفي وقت سابق، استشهد 4 مواطنين، وأصيب آخرون، عقب قصف إسرائيلي جوي استهدف منزلًا في شارع الثورة بمدينة غزة وبجواره خيامًا للنازحين.

وفي سياق متصل قالت مصادر طبية إن 36 مواطنًا ارتقوا شهداء وأصيب عشرات المواطنين في غارات الاحتلال والقصف المدفعي المستمر على مختلف أنحاء قطاع غزة، منذ فجر الأحد.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 53,939 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 122,797 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.