مسؤولون بــــ "الشاباك" يهدّدون بالاستقالة إذا تولّى زيني رئاسة الجهاز

وطن: هدّد العديد من عناصر جهاز "الشاباك"، بالاستقالة، إذا تولّى دافيد زيني رئاسة الجهاز، وذلك فيما تتصاعد التحذيرات القانونية والأمنية إزاء تعيينه بالمنصب.

وبحسب ما أوردت هيئة البثّ الإسرائيلية ("كان 11")، الأحد، فقد قال مركّزو عمل ميدانيون بجهاز الشاباك في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بمحادثات مغلقة، إنهم يبحثون الاستقالة من المنظمة، إذا تم تعيين دافيد زيني بمنصب رئيس الجهاز.

وشدّدوا على أنهم يعتقدون أن "هذا التعيين سياسيّ، ومن شأنه أن يضرّ بالدولة التي تقوم عليها المنظمة"، لافتين إلى أن "زيني يحمل آراء مسيحانية، لا تتفق مع قيم المنظمة".

وذكر التقرير أن تصريحاتهم جاءت خلال محادثات مغلقة، جرت نهاية الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنهم لم يقدِّموا حتى الآن، رسائل استقالة إلى رؤسائهم في الجهاز.

واتخذ رئيس حكومة الاحتلال، قرار تعيين دافيد زيني رئيسًا لجهاز الشاباك، دون أي تنسيق مع رئاسة الأركان أو مستشارة العسكري، الأمر الذي شكّل "صدمة" للقيادة العسكرية العليا، بحسب ما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق الأحد.