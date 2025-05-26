تقديرات جيش الاحتلال: احتلال 75% من قطاع غزة سيستغرق شهرين بعملية "عربات جدعون"

وطن: تشير تقديرات جيش الاحتلال ، إلى أن عملية "عربات جدعون"، واستكمال احتلال مناطق واسعة من قطاع غزة، ستستغرق شهرين، يحتلّ الجيش خلالها ويسيطر على نحو 75% من أراضي القطاع.

جاء ذلك بحسب ما أوردت إذاعة جيش الاحتلال، مساء الأحد، مشيرة إلى أن تقديرات الجيش، بأن "عملية ’عربات جدعون’، واستكمال احتلال مناطق واسعة من قطاع غزة، ستستغرق شهرين"؛ كما ذكرت أن "هناك احتمالا أن يتواجَد أسرى في مناطق قتال، يتمّ إخلاؤها".

كما يأتي فيما قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأحد، إن إسرائيل تفرض سيطرتها على 77 بالمئة من القطاع المحاصر، "عبر التطهير العرقي والإخلاء القسري والإبادة الجماعية الممنهجة"، مؤكدا أن ذلك يأتي ضمن مساعيها "لإعادة رسم الخريطة السكانية بالقوة".

وبحسب تقديرات الجيش، فإن حركة حماس "تمتلك بضعة آلاف من الصواريخ، وقذائف الهاون من مختلف الأمدية".

وذكر تقرير إذاعة الجيش أن قوات الاحتلال، "تسيطر اليوم على نحو 40% من قطاع غزة، وهو ما يعني احتلال نحو 35% إضافية منه، خلال شهرين"، ما يعني أن سُيتاح لسكان غزة، "بالبقاء على 25% من مساحة القطاع" فقط.

وتشير تقديرات جيش الاحتلال إلى أن حماس، "لا تزال تمتلك بضعة آلاف من الصواريخ وقذائف الهاون قصيرة المدى، والتي تصل إلى المستوطنات (المحاذية للقطاع)، وبضعة مئات من الصواريخ بعيدة المدى، والتي تصل إلى أبعد من ذلك".

وفي وقت سابق الأحد، أكّد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان، أن "المعلومات الميدانية والتحليلات المعتمدة، تشير إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بات يفرض سيطرته الفعلية على ما نسبته 77 بالمئة من المساحة الجغرافية الكلية لقطاع غزة".

وذكر أن تلك السيطرة الإسرائيلية تأتي "سواء من خلال الاجتياح البري المباشر، وتمركز قوات الاحتلال داخل المناطق السكنية والمدنية، أو من خلال سيطرة نارية كثيفة تمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم ومناطقهم وأراضيهم وممتلكاتهم، أو عبر سياسات الإخلاء القسري الجائر، التي تُجبر عشرات الآلاف من السكان المدنيين على النزوح المتكرر تحت التهديد بالقصف والقتل والإبادة".

وحذّر من "تبعات استمرار السيطرة الفعلية على الغالبية العظمى من مساحة قطاع غزة، والتي ترقى إلى محاولة فرض أمر واقع استعماري وإعادة رسم الخريطة السكانية بالقوة".