غزة تتوضأ بالدم والعروبة تتيمم بالخيانة

كتب: احمد ايهاب سلامة

في غزة لا يقاس الزمن بالساعات ولا بالدقائق بل يُقاس بدم الشهداء وبصبر الأمهات وبأصوات التكبير التي تعلو تحت القصف الوقت هناك ليس مجرد حركة عقارب، بل هو مجد يتكون في كل لحظة، بطولة تُكتب بدماء لا تجف وتضحية تزهر رغم الحصار.

في غزة لا قيمة للأسماء فكل اسم هناك تكتسب قيمته من طهر الدم وعظمة الفداء هذا شهيد، وهذا ابن الشهيد وتلك ابنة شهيد وذاك عمه، وتلك قريبة المقاوم، الكل هناك ينتسب لسماء من نور الكل هناك أقارب الشهادة، أهل لعائلة لا تعرف إلا الكرامة والحرية.

أما فتيات غزة، فهن لسن زينة ترى، بل أنوثة تُروى لا يعرفن بالمظهر، بل بالأصل والنسب بالأدب الرفيع والحياء الساطع، بجمال يتجاوز الملامح ليبلغ جمال الحور العين يتمشين على تراب الأرض..إنها الغزاوية.. حفيدة المجد ابنة الكبرياء

أما شبابها فهم حفظة القرآن طلاب مقاومة عُشاق شهادة، لا يُغريهم بريق الدنيا ولا تخدرهم أوهام الحداثة الزائفة إنهم الجيل الذي سيكسر أغلال الذل وسيُحيي الأمة من تحت رماد التخاذل، فهم الكرامة تمشي على قدمين وهم صوت الحرية في زمنٍ غاب فيه الصوت العربي.

لكن وأسفاه.. لولا خيانة العروبة وخذلان الأشقاء ودعم الأنذال من الغرب والشرق للاحتلال، لما طال أمد الطغيان ولا تأخرت لحظة النصر.. العربان من باعوا ضميرهم بثمن بخس في سوق الذل يتآمرون على غزة بصمتهم، بل بتواطئهم يغرسون الخناجر في خاصرة المقاومة، ثم يذرفون دموع التماسيح على الشاشات!

غزة لا تحتاج إلى الشفقة بل إلى شرفاء الى من تبقى فيهم نبض العروبة، وإحساس النخوة ولكن يبدو أن العروبة ماتت هناك إلا في غزة فهي آخر قلاعها، وآخر من بقي ليرفع رأس الأمة في زمن انحنت فيه الهامات.