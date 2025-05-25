الاحتلال يجبر مواطنا على هدم غرفة زراعية في جبل المكبر

وطن: أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مواطنا على هدم غرفة زراعية في بلدة جبل المكبر، جنوب شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن بلدية الاحتلال أجبرت المواطن أحمد خليل العباسي على هدم غرفة زراعية وتفكيك ألواح حديدية في أرضه بمنطقة المروج ببلدة جبل المكبر.

وأضافت المصادر ذاتها أن بلدية الاحتلال كانت قد أخطرت المواطن العباسي بهدم الغرفة وتفكيك الألواح الحديدية، وأنه في حال لم يقم بذلك فإنه سيتعرض لمخالفة أو لعملية هدم مباشرة تنفذها طواقم البلدية مع تحميله تكاليف الهدم الباهظة.