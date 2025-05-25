مستوطنون يختطفون مواطنا بعد الاعتداء عليه في مسافر يطا

وطن: اختطف مستوطنون، اليوم الأحد، مواطنا بعد الاعتداء عليه في مسافر يطا، جنوب الخليل.

وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة إن عددا من المستوطنين بلباس جيش الاحتلال اعتدوا بالضرب المبرح على المواطن إبراهيم النواجعة في منطقة "واد أبو إجحيش" بمسافر يطا، قبل أن يختطفوه.

وأضاف أن مستوطنين نصبوا أعمدة كهرباء في أراضي المواطنين بمنطقة "أم الشقحان" المقابلة لتل ماعين بالمسافر، وصولا إلى مستوطنة "أفيجال" المقامة عنوة على أراضي المواطنين.